Моргенштерн заговорил на казахском
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
161Фото: instagram.com/morgen_shtern
Российский музыкант и шоумен Моргенштерн заговорил на казахском языке и этим покорил казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
Артист снялся в рекламе нового приложения и сообщил, что активным пользователям ресурса подарят двух жеребцов и самый большой той.
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В комментариях к посту пользователи восхищаются:
"Я могла себе представить всё, что угодно, но только не Моргена, говорящего на казахском".
"Я в шоке! Морген на казахском говорит".
"Как на родном базарит".
"Добро пожаловать в Казахстан!"
"Даже ни в одном сне не могло никому приснится такое… Морген на казахском".
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