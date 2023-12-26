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  • BAIGENEWS

Моргенштерн заговорил на казахском

Сегодня, 21:52
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instagram.com/morgen_shtern Сегодня, 21:52
Сегодня, 21:52
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Фото: instagram.com/morgen_shtern

Российский музыкант и шоумен Моргенштерн заговорил на казахском языке и этим покорил казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Артист снялся в рекламе нового приложения и сообщил, что активным пользователям ресурса подарят двух жеребцов и самый большой той.

 
 
 
 
 
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Публикация от The Limba (@thelimba)

В комментариях к посту пользователи восхищаются:

"Я могла себе представить всё, что угодно, но только не Моргена, говорящего на казахском".

"Я в шоке! Морген на казахском говорит".

"Как на родном базарит".

"Добро пожаловать в Казахстан!"

"Даже ни в одном сне не могло никому приснится такое… Морген на казахском".

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