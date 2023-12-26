Российский музыкант и шоумен Моргенштерн заговорил на казахском языке и этим покорил казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Артист снялся в рекламе нового приложения и сообщил, что активным пользователям ресурса подарят двух жеребцов и самый большой той.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Limba (@thelimba)

В комментариях к посту пользователи восхищаются:

"Я могла себе представить всё, что угодно, но только не Моргена, говорящего на казахском".

"Я в шоке! Морген на казахском говорит".

"Как на родном базарит".

"Добро пожаловать в Казахстан!"

"Даже ни в одном сне не могло никому приснится такое… Морген на казахском".