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  • Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз
instagram.com/pauline cake Сегодня, 17:38
291
Сегодня, 17:38
291
Фото: instagram.com/pauline cake

Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз

Супруга казахстанского R&B и поп-исполнителя The Limba сделала ему сюрприз в день выхода нового альбома, передаёт BaigeNews.kz.

Избранница музыканта известный кондитер Полина Филимонова опубликовала видео в соцсетях.

Девушка тайком от The Limba собрала его друзей, и они поздравили исполнителя с выходом альбома. Торт со свечами в честь события казахстанцу вручил Моргенштерн.

Новый, четвёртый альбом The Limba называется Celine. В нём семь треков и есть фит с Моргенштерном.

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Сегодня, 17:38
291
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