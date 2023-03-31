Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз

Фото: instagram.com/pauline cake

Супруга казахстанского R&B и поп-исполнителя The Limba сделала ему сюрприз в день выхода нового альбома, передаёт BaigeNews.kz.

Избранница музыканта известный кондитер Полина Филимонова опубликовала видео в соцсетях.

Девушка тайком от The Limba собрала его друзей, и они поздравили исполнителя с выходом альбома. Торт со свечами в честь события казахстанцу вручил Моргенштерн.

Новый, четвёртый альбом The Limba называется Celine. В нём семь треков и есть фит с Моргенштерном.