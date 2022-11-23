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tcg.net.ua Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00
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Фото: tcg.net.ua

Мораторий на проверки МСБ продлили до 2024 года

Решение было принято президентом, передаёт BaigeNews.kz.

"Что касается продления, то да, мы подготовили решение, и оно было принято Главой государства. Так что мораторий на проверки МСБ (малого и среднего бизнеса) продлевается до конца 2023 года. У государства всегда есть право выйти на проверку деятельности того или иного субъекта МСБ, если его деятельность влияет на жизнь и здоровье населения," - сообщил в кулуарах Мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров. 

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#экономика #МСБ
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:00
331
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