Мораторий на проверки МСБ продлили до 2024 года

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Решение было принято президентом, передаёт BaigeNews.kz.

"Что касается продления, то да, мы подготовили решение, и оно было принято Главой государства. Так что мораторий на проверки МСБ (малого и среднего бизнеса) продлевается до конца 2023 года. У государства всегда есть право выйти на проверку деятельности того или иного субъекта МСБ, если его деятельность влияет на жизнь и здоровье населения," - сообщил в кулуарах Мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров.