Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят в Казахстане

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Ещё на год собираются продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в Казахстане. Соответствующие изменения готовят в министерстве национальной экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В ведомстве пояснили, что внеплановые ревизии можно будет проводить в исключительных случаях. Например, для устранения нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью человека либо окружающей среде.

Напомним, мораторий на проверку коммерческих объектов действует в стране с 1 января 2020 года.