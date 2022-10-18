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Иллюстративное фото Сегодня, 20:15
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Фото: Иллюстративное фото

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят в Казахстане

Ещё на год собираются продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в Казахстане. Соответствующие изменения готовят в министерстве национальной экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В ведомстве пояснили, что внеплановые ревизии можно будет проводить в исключительных случаях. Например, для устранения нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью человека либо окружающей среде.

Напомним, мораторий на проверку коммерческих объектов действует в стране с 1 января 2020 года.

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Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 20:15
143
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