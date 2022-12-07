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Мораторий на проверки бизнеса продлили в Казахстане Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36
325

Мораторий на проверки бизнеса продлили в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о внесении изменений и дополнения в свой указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства постановил изменить заголовок указа, из него убрали слово надзора.

В пункте 1 абзац первый теперь изложен в следующей редакции:

"Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:".

Указ также дополнен подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;".

Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

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#Указ Главы государства #МСБ #бизнес #предпринимательство #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:36
325
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