Мораторий на проверки бизнеса продлили в Казахстане

В пункте 1 абзац первый теперь изложен в следующей редакции:

"Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:".

Указ также дополнен подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;".

Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.