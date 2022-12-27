Мораторий на промысел осетровых на Каспии продлили ещё на год

Фото: wikipedia.org

Представители прикаспийской пятёрки продлили мораторий на промысел осетровых в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Росрыболовство.

Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран и Туркменистан на очередном заседании Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами договорились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб и не устанавливать квоты экспорта на чёрную икру.

Подчёркивается, что вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.

Также представители прикаспийских государств обсудили осуществление промысла совместных водных биоресурсов, основные результаты научных исследований по состоянию запасов промысловых видов, а также работу стран по искусственному воспроизводству и рыбоохране.

Напомним, что межведомственная Комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря начал свою работу в 1992 году, а в 2014 году в Астрахани было подписано соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря.