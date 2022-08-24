Мор рыбы в Бурабае: названы предварительные причины

Дирекция нацпарка "Бурабай" получила результаты исследований замора рыбы на озере Большое Чебачье от специалистов департамента экологии по Акмолинской области и Северного филиала НПЦ рыбного хозяйства. Признаков воздействия человека на природу не обнаружено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отдел охраны и воспроизводства животного мира ГНПП.

Возможной причиной гибели рыбы называют выброс природного газа со дна озера либо сезонное цветение водоема.

Напомним, 12 августа инспекторы нацпарка обнаружили в озере Большое Чебачье умершую рыбу. С 14 по 20 августа по береговой линии собрали и утилизировали около 250 килограммов тушек, в основном – сиговых пород.

14 августа специалисты ГНПП "Бурабай", Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и департамента экологии совершили совместный комиссионный осмотр места гибели рыб.

"В пробах воды с озера Улкен Шабакты установлено превышение нормативов ПДК по солевому составу, рН-среды, фторидам, химическое потребление кислорода (ХПК). В пробе с места замора рыбы и 300 метров слева от замора рН-среды составила 9,06-9,08; установленная ПДК - от 6 до 9. ХПК составила 33-38 мгO2/л при норме 30 мгO2/л. Содержание БПК также превышает норматив. Содержание фторидов составило 7,31-8,52 мг/л, в норме - 1,5мг/л, однако этот показатель природного характера и не может свидетельствовать о загрязнении водоема. Повышенное солесодержание также природного характера", - сообщил руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Акмолинской области Максим Шлымов.

Те, кто исследовал пробы, отметили, что в пределах зоны замора рыбы антропогенного воздействия не обнаружено, отсутствуют промышленные предприятия и населенные пункты.

"Совместно с ихтиологом ГНПП "Бурабай" в трех точках на озере проведены исследования с использованием прибора анализатора растворенного кислорода. Показатели соответствовали норме. Обследованы погибшие особи рыб на предмет патологий жабр, внутренних органов. Каких-либо видимых патологий не обнаружено. Учитывая отсутствие стока бытовых вод в водоём и тектоническое происхождение озера, можно предположить, что регулярные заморные явления, происходящие на водоеме, связаны с возможным выбросом природного газа со дна озера", – говорится в заключении научного сотрудника СФ НПЦ РХ Дениса Буркова.

Дирекция нацпарка договорилась о приезде в сентябре группы специалистов НПЦ РХ для более глубокого совместного изучения озера и проведения дополнительных исследований.