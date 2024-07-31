Мопеды на дорогах: как поправки в закон повлияют ситуацию с аварийностью

С начала года в Казахстане зарегистрировано более 170 ДТП с участием мопедов. Столько же людей, по данным МВД, получили травмы в результате этих аварий. 27 человек погибли. Количество происшествий продолжает неуклонно расти. Это вызывает беспокойство у ответственных за безопасность на дорогах. Даже глава правительства РК Олжас Бектенов выразил озабоченность ситуацией. В министерстве внутренних дел подчёркивают, что принимаются законодательные меры для регулирования использования мопедов. Однако остаётся открытым вопрос: что именно они в себя включают и насколько эффективными окажутся. Об этом и многом другом корреспондент BaigeNews.kz поговорил с директором Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсеном Шакуовым.

В мае мажилис принял во втором чтении ряд поправок в Закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях, касающихся организации движения для отдельных видов транспортных средств, а также цифровизации вопросов дорожной безопасности. В соответствии с этими поправками мопеды с объёмом двигателя менее 50 кубических сантиметров будут причислены к механическим транспортным средствам и станут обязательными для государственной регистрации, что предполагает получение государственного номерного знака. Более того, водители мопедов будут признаны полноправными участниками дорожного движения. Поправки пока не подписаны и находятся в сенате.

Арсен Шакуов отметил, что идея внести поправки в закон в отношении этого типа транспортного средства обсуждалась несколько лет назад.

"Три года назад я вносил инициативу в МВД, подчёркивая необходимость узаконить мопеды как отдельный вид транспортных средств. В других странах, к примеру, каждому мопеду присваивается регистрационный номер, на него оформляется страхование. Как и любому транспортному средству, мопедам также необходим налог на загрязнение окружающей среды", - говорит эксперт.

По его мнению, проблемы, связанные с мопедами, не имели большого значения ранее, так как количество таких транспортных средств в стране и ДТП с их участием было значительно меньше, чем сейчас. С резким увеличением числа курьерских служб возникла необходимость внесения поправок в закон, так как значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий.

"В большинстве случаев мопедисты скрываются, и никто не несёт ответственности. Когда таких инцидентов стало много, депутаты и представители МВД начали прорабатывать данный вопрос. Поправки являются вполне обоснованными, так как мопеды, как и любое другое транспортное средство, должны передвигаться в условиях дорог общего пользования. Соответственно, они должны соблюдать правила дорожного движения. В случае нарушения, водителя будет легче найти и привлечь к ответственности, выписав штраф. Ранее это было практически невозможно, что создавало полный хаос на дорогах", - поясняет эксперт.

Шакуов не исключает, что если бы поправки были приняты ранее, это могло бы помочь избежать столь высокого числа ДТП. В основном мопедами и самокатами пользуются сотрудники служб доставки. Бизнес, по его словам, с энтузиазмом относится к изменениям в правилах использования этого вида транспорта.

"Я общался с представителями бизнеса, и они не были против внесения поправок. Они также несут ответственность, у них имеются страховые покрытия. Кроме того, аварии с их работниками могут негативно сказаться на имидже компании", - отметил эксперт.

Мопеды и самокаты становятся всё более популярными среди подростков. Арсен Шакуов считает, что необходимо законодательно запретить использование таких транспортных средств этой возрастной категорией граждан, так как это создаёт угрозу безопасности на дорогах.

"Максимально, что может быть разрешено - это велосипеды. В настоящее время многие дети и подростки катаются на мопедах и самокатах. Важно усилить ответственность родителей, позволяющих детям кататься на таких транспортных средствах. Дети делают это без осознания последствий, и родители, допускающие подобное на дорогах общего пользования, должны быть привлечены к ответственности", - говорит Шакуов.

Поправки могут повлиять на то, что мопеды в Казахстане станут ещё более популярными. Эксперт предполагает, что количество таких транспортных средств в стране может удвоиться. Этот вид транспорта отличается высокой мобильностью и невысокой ценой.