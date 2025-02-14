В Министерстве внутренних дел разъяснили порядок регистрации мопедов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



К слову, регистрируют мопеды в спецЦОНах. Предъявить документы, удостоверяющие личность, можно в электронном виде, предоставить технический документ или сведения о технических характеристиках мопеда. Потом заполнить заявление, провести осмотр мопеда и оплатить государственные пошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП) и госномер (1,4 МРП)

"В случае отсутствия VIN-кода либо невозможности установления года выпуска он будет присваиваться после осмотра. При этом годом выпуска будет считаться год проведения осмотра мопеда", - рассказал официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

Отметим, выдача государственного номерного знака для мопедов осуществляется согласно действующему порядку, то есть система автоматически выбирает номер. Аналогичный порядок до этого применялся в отношении мотоциклов.

"Согласно закону "О дорожном движении" для этого требуется водительские права категории А1. Но если у водителя уже есть категории А или В, это тоже подтверждает право на управление мопедом", - добавил представитель МВД.

Шынгыс Алекешев сообщил, что законом запрещается управлять незарегистрированными мопедами после 5 апреля. В случае выявления такого правонарушения предусматривается ответственность в соответствии с пунктом 2 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях (штраф 10 МРП), - напомнил спикер.