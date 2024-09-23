  • 23 Сентября, 08:00
  • BAIGENEWS

Мопедиста госпитализировали после ДТП в Астане

Сегодня, 07:45
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Telegram-канал "Astanovka98" Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: Telegram-канал "Astanovka98"

Водитель мопеда пострадал в результате ДТП в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции города, водитель легкового автомобиля Nissan Almera сбил мопедиста на пересечении улиц Сыганак и Омарова. 

"В результате водитель мопеда госпитализирован в больницу. Проводится проверка", – сообщили в полиции. 

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