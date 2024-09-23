Мопедиста госпитализировали после ДТП в Астане

Сегодня, 07:45

Сегодня, 07:45

Водитель мопеда пострадал в результате ДТП в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции города, водитель легкового автомобиля Nissan Almera сбил мопедиста на пересечении улиц Сыганак и Омарова.