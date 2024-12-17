В соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, субъекты естественных монополий (СЕМ) обязаны выполнять определённые требования, направленные на обеспечение прозрачности и эффективного использования утверждённых тарифов и инвестиционных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

СЕМ обязаны ежегодно, до 1 мая следующего за отчётным года, предоставлять в уполномоченный орган — Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК — следующие данные: отчёт об исполнении утверждённой тарифной сметы, в котором отражается использование тарифных средств на заявленные цели; отчёт об исполнении инвестиционной программы, где указывается прогресс в реализации проектов модернизации, развития инфраструктуры и других мероприятий, предусмотренных тарифной сметой.

После подачи отчётов тарифное ведомство КРЕМ МНЭ РК проводит их анализ в течение 60 календарных дней со дня поступления. Сверяется соответствие фактических расходов заявленным тарифным показателям, а также оценка эффективности выполнения инвестиционной программы.

"СЕМ обязаны не только предоставлять отчётность, но и добросовестно исполнять взятые на себя обязательства в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", включая модернизацию оборудования, реализацию проектов по развитию инфраструктуры и достижение прочих целевых показателей, заявленных при утверждении тарифа. Если же монополисты не выполняют взятые на себя обязательства или не осваивают выделенные средства, КРЕМ МНЭ РК и его территориальные департаменты вводят временный компенсирующий тариф, а средства, не освоенные СЕМ, возвращаются потребителям в виде снижения тарифов", - говорится в сообщении.

Так, например, в сфере водоснабжения и водоотведения по результатам проверки, проведённой КРЕМ МНЭ РК в текущем году по итогам 2023 года, в виде снижения тарифов казахстанцам вернутся 23,1 млрд тг — сразу втрое больше, чем годом ранее. Из них на водоснабжение приходится 22,3 млрд тг, на водоотведение — 0,8 млрд тг.

Тем временем инвестиции в основной капитал в сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в РК растут. Так, за январь–октябрь текущего года капвложения в секторе составили 422,4 млрд тг, против 409,8 млрд тг за аналогичный период 2023-го. В том числе на сбор, обработку и распределение воды пришлось 328,8 млрд тг, на сбор и обработку сточных вод — 76,7 млрд тг.

За весь прошлый год капитальные инвестиции в секторе достигали рекордных 598,6 млрд тг, против 484,2 млрд тг в 2022-м. В том числе на водоснабжение пришлось 410 млрд тг, на водоотведение — 146,2 млрд тг.

Рост инвестиционной активности в секторе способствует обновлению мощностей и оборудования, модернизации и проведению инфраструктуры, напрямую влияя на безопасность и благополучие населения.