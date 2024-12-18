Субъекты естественных монополий (СЕМ) в Казахстане обязаны ежегодно своевременно отчитываться об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Уполномоченный орган — Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК — анализирует эти отчёты, и в случае невыполнения СЕМ обязательств по модернизации или развитию, предусмотренных тарифом, вводит временный компенсирующий тариф (ВКТ), возвращая потребителям средства, которые не были освоены.

В текущем году были проанализированы отчёты субъектов естественных монополий за 2023 год, и по итогам рассмотрения для 108 СЕМ были утверждены временные ВКТ на услуги теплоснабжения и электроснабжения на общую сумму около 5,4 млрд тг, из которых 4,2 млрд тг пришлось на теплоснабжение, а 1,2 млрд тг — на электроснабжение.

Таким образом, именно эти суммы вернутся казахстанцам в виде снижения тарифов.

Примечательно, что если для водоснабжения и водоотведения показатели ВКТ в текущем году значительно превышали прошлогодние, то в сфере теплоснабжения и электроснабжения, напротив, показатель уменьшился. Контроль подобного рода заметно дисциплинирует монополистов и способствует защите прав потребителей и оказанию качественных услуг.

Объём капитальных инвестиций в сфере тепло- и электроснабжения растёт: за десять месяцев текущего года показатель составил 871,2 млрд тг, против 853,6 млрд тг в аналогичном периоде годом ранее, а вот за полный 2023 год капвложения в секторе достигали рекордных 1,2 трлн тг.

Рост капитальных инвестиций — остро необходимый фактор для модернизации и развития тепло- и электропроводящей инфраструктуры, для обновления и расширения мощностей в секторе и в целом для обеспечения безопасности граждан в коммунальной сфере.

Тем временем промышленное производство в секторе увеличивается сообразно растущим потребностям населения. Так, за десять месяцев текущего года стоимостный объём производства, передачи и распределения электроэнергии составил 1,8 трлн тг, против 1,6 трлн тг годом ранее. Деятельность по теплоснабжению (подаче пара, горячей воды для отопления и кондиционированного воздуха) в стоимостном выражении достигла 332,7 млрд тг, против 255,5 млрд тг за десять месяцев 2023-го.

За полный прошлый год показатели в сфере электроснабжения составляли почти 2 трлн тг, а в секторе теплоснабжения — 350,5 млрд тг.

Напомним, более 23 млрд тенге вернут казахстанцам в виде снижения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.