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  • Монголия будет выдавать вид на жительство желающим россиянам
nachinatel.ru Вчера, 10:29
1021
Фото: nachinatel.ru

Монголия будет выдавать вид на жительство желающим россиянам

Иммиграционное агентство Монголии решило выдавать вид на жительство всем гражданам России, которые захотят этого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу BBC.

 "Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации", - заявил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр. 

Сейчас россияне могут находиться на территории Монголии без визы до 30 дней. Срок пребывания в стране иностранца без визы может продлен один раз на такой же срок.

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#мировые новости
Журналист
Вчера, 10:29
1021
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