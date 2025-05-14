  • 14 Мая, 20:11
  • BAIGENEWS

Момент жуткого наезда на детей в Актау попал на видео

Жуткое ДТП в Актау: машина сбила двоих детей на пешеходном переходе.

Сегодня, 18:12
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
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Фото: Кадр видео

14 мая в Актау произошло страшное ДТП: на пешеходном переходе между микрорайонами Шыгыс-2 и Шыгыс-3 автомобиль на высокой скорости сбил двоих школьников. Момент наезда попал на видео, которое распространилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как двое детей переходят дорогу по "зебре". Один из автомобилей их пропускает, однако из-за него внезапно выезжает другой транспорт, мчится по крайней полосе и сбивает школьников, не снижая скорости.

Пострадавшими оказались дети 2013 и 2014 годов рождения. С тяжёлыми черепно-мозговыми травмами они были доставлены в детскую областную больницу. По данным врачей, оба находятся в реанимации, состояние одного из детей оценивается как крайне тяжёлое — он в коме.

В полиции сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК — "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств". Расследование находится на контроле у руководства департамента полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от Цензура Актау (@cenzura_aktau)

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