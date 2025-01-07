  • 7 Января, 23:27
  • BAIGENEWS

Молоковоз застрял в снежном перемёте в ВКО

На помощь водителю пришли полицейские.

Сегодня, 22:49
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
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Фото: скриншот с видео

Полицейские помогли водителю молоковоза на дороге в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Водитель молоковоза ехал из Алматы, однако в Шемонаихе машина застряла в перемёте, и водитель не смог выехать самостоятельно. На помощь пришли сотрудники полиции, которые заметили застрявший автомобиль. Полицейские помогли подсыпать дорогу и вытащить молоковоз", — говорится в сообщении.

Водитель благополучно продолжил путь, поблагодарив сотрудников патрульной полиции за неравнодушие и оперативность.

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