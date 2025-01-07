Полицейские помогли водителю молоковоза на дороге в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Водитель молоковоза ехал из Алматы, однако в Шемонаихе машина застряла в перемёте, и водитель не смог выехать самостоятельно. На помощь пришли сотрудники полиции, которые заметили застрявший автомобиль. Полицейские помогли подсыпать дорогу и вытащить молоковоз", — говорится в сообщении.