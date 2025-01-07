Молоковоз застрял в снежном перемёте в ВКО
На помощь водителю пришли полицейские.
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
94Фото: скриншот с видео
Полицейские помогли водителю молоковоза на дороге в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Водитель молоковоза ехал из Алматы, однако в Шемонаихе машина застряла в перемёте, и водитель не смог выехать самостоятельно. На помощь пришли сотрудники полиции, которые заметили застрявший автомобиль. Полицейские помогли подсыпать дорогу и вытащить молоковоз", — говорится в сообщении.
Водитель благополучно продолжил путь, поблагодарив сотрудников патрульной полиции за неравнодушие и оперативность.