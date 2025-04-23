Прокуратура Западно-Казахстанской области пресекла попытку организации некачественного питания для 1249 детей начальных классов в Сырымском районе. В январе 2025 года отдел образования района объявил 9 тендеров на сумму свыше 71 миллиона тенге. Однако проверка конкурсной документации выявила серьёзные нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

В разработанном меню отсутствовали базовые продукты, обязательные в рационе школьников: молоко, масло, сахар. Вместо простых и полезных блюд в рацион были включены салаты из пяти компонентов, что противоречит санитарным нормам. Объём сока в рационе также оказался занижен — 165 г вместо положенных 200.

Эти и другие нарушения свидетельствуют о попытке сэкономить на питании детей, что вызвало обоснованную реакцию прокуратуры. Все тендеры были отменены, а надзорные органы продолжают контролировать сферу госзакупок на предмет соблюдения прав детей и санитарных требований.

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