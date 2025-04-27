Завод по производству функционального сухого молока построят близ Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Invest.

Он расположится в частной индустриальной зоне "Коянды" в 5 км от Астаны. Запуск запланирован на конец 2025 года, а выход на проектную мощность – в 2027 году.

Предприятие будет выпускать сухое молоко с применением инновационной технологии минерализации, адаптированной под нужды работников, занятых в условиях вредного производства, в частности, в горнодобывающей и металлургической отраслях. "

"Хорватская Sinitech Industries выступит технологическим партнёром проекта, предоставив оборудование и инженерные решения. Производство будет основано на запатентованной технологии компании AGRO HOLDING BAYAN, включающей обогащение молочной продукции инулином, витаминами и другими компонентами, способствующими детоксикации организма. В качестве упаковочного решения выбрана лёгкая и экологичная тара шведской компании Ecolean, которая рассматривает возможность локализации части своего производства в Казахстане", – сообщает Kazakh Invest.

Помимо поставок на внутренний рынок, продукцию планируется экспортировать в страны ЕАЭС, ЕС, Китай, ОАЭ, Турцию и страны Африки. Ожидается, что завод обеспечит до 53 постоянных рабочих мест и создаст спрос на местное сырьё.

В ближайшее время ожидается подписание соответствующих соглашений и начало активной фазы по согласованию производственной и логистической инфраструктуры.