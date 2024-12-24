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Молодёжный чемпионат мира по хоккею: с кем сыграет команда Казахстана

Сборная проведёт четыре игры.

Сегодня, 14:05
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НОК РК Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05
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Фото: НОК РК

В Канаде (Оттава) с 26 декабря по 5 января пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Команда Казахстана выступит в группе В, где за выход в плей-офф турнира поборется со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии и Словакии", - говорится в сообщении.

Все матчи казахстанской сборной в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.

Расписание матчей (время Астаны):

  • 28 декабря, 03:00. Казахстан - Швеция;
  • 28 декабря, 23:00. Казахстан - Чехия;
  • 30 декабря, 23:00. Казахстан - Словакия;
  • 31 декабря, 22:00. Казахстан - Швейцария.

Напомним, ранее сообщалось, что молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила соперников из Канады.

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