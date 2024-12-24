Молодёжный чемпионат мира по хоккею: с кем сыграет команда Казахстана
Сборная проведёт четыре игры.
Сегодня, 14:05
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Сегодня, 14:05Сегодня, 14:05
94Фото: НОК РК
В Канаде (Оттава) с 26 декабря по 5 января пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"Команда Казахстана выступит в группе В, где за выход в плей-офф турнира поборется со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии и Словакии", - говорится в сообщении.
Все матчи казахстанской сборной в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.
Расписание матчей (время Астаны):
- 28 декабря, 03:00. Казахстан - Швеция;
- 28 декабря, 23:00. Казахстан - Чехия;
- 30 декабря, 23:00. Казахстан - Словакия;
- 31 декабря, 22:00. Казахстан - Швейцария.
Напомним, ранее сообщалось, что молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила соперников из Канады.
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