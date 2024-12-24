В Канаде (Оттава) с 26 декабря по 5 января пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Команда Казахстана выступит в группе В, где за выход в плей-офф турнира поборется со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии и Словакии", - говорится в сообщении.

Все матчи казахстанской сборной в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.

Расписание матчей (время Астаны):

28 декабря, 03:00. Казахстан - Швеция;

28 декабря, 23:00. Казахстан - Чехия;

30 декабря, 23:00. Казахстан - Словакия;

31 декабря, 22:00. Казахстан - Швейцария.

Напомним, ранее сообщалось, что молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила соперников из Канады.