Стало известно, что в третьем матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Оттаве (Канада) сборная Казахстана сыграла против Словакии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В первом периоде соперник забросил три безответные шайбы. На старте второго игрового отрезка Артур Гросс сократил преимущество, убежав в контратаку. Затем последовал еще один гол соперника.

"На 37 минуте игры Асанали Саркенов выйдя один в ноль забросил вторую шайбу нашей сборной. Затем был отмененный гол Кирилла Ляпунова и удаление Саркенова до конца игры, когда оставалось всего 5 минут. Но наши хоккеисты проявили характер и сравняли в меньшинстве. Сначала забил Давлат Нуркенов, а затем Кирилл Ляпунов. К сожалению, в овертайме сильнее оказался соперник. Словакия выиграла со счетом 5:4. Добавим, что наша команда потерпела третье поражение на МЧМ. Ранее Казахстан уступил Швеции и Чехии", - проинформировали в НОК РК.

Словакия – Казахстан 5:4 ОТ (3:0, 1:2, 0:2, 1;0):

1:0 – 08:07 – Дворски (Йенчко);

2:0 – 13:19 – Дворски (Пекарчик, Радивойевич);

3:0 – 19:51 – Пекарчик (Дворски, Штрбак) ГБ;

3:1 – 22:02 – Гросс;

4:1 – 32:36 - Пекарчик (Дворски, Йнчко);

4:2 – 36:14 – Саркенов (Алибек, Решетько);

4:3 - 56:37 - Нуркенов ГМ;

4:4 - 59:31 - Ляпунов ГМ;

4:5 - 62:55 - Штрбак (Пекарчмк).

Вратари: Никитин - Урбан.

Напомним, 890 млн тенге выделят в ВКО на развитие детского хоккея.