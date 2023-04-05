Молодёжные трудовые отряды заработают в Казахстане с 15 апреля

В Казахстане с 15 апреля заработают молодёжные трудовые отряды, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно правилам их создадут в целях обеспечения временного трудоустройства молодёжи, временно неустроенной молодежи. Организуют отряды молодёжные ресурсные центры по согласованию с акиматами на основании заявок молодежи.

Так, заявку могут подать граждане Казахстана в возрасте от 14 до 35 лет и/или их законные представители в молодежные ресурсные центры нарочно либо на электронный адрес молодежного ресурсного центра "EL JASTARY".

Потребуются следующие документы:

заявление;

анкета;

копия документа, удостоверяющего личность;

письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан;

справка о наличии либо отсутствии судимости;

медицинская справка о состоянии здоровья;

справка с психоневрологической, наркологической и противотуберкулезной организаций.

Отряды будут заниматься благоустройством улиц, скверов и парков, озеленением территорий, организацией досуговой деятельности, проведением культурно-массовых мероприятий и др.

Срок работы - 1 месяц. Оплата и режим труда - по заключенному с акиматом трудовому договору. Финансирование за счёт местных бюджетов.