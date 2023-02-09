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Лента новостей

news-hm.ru Сегодня, 10:44
56
Сегодня, 10:44
56
Фото: news-hm.ru

Молодёжные трудовые отряды появятся в Казахстане

В Казахстане планируют создавать молодёжные трудовые отряды, передаёт BaigeNews.kz.

Молодёжные трудовые отряды создаются Комитетом по делам молодёжи и семьи в целях обеспечения временного трудоустройства временно неустроенной молодёжи.

Заявки для участия подаются гражданами в возрасте от 14 до 35 лет или их законными представителями нарочно или в электронном виде.

Для этого потребуются следующие документы:

  • заявление;
  • анкета;
  • копия документа, удостоверяющего личность;
  • письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан;
  • справки о наличии либо отсутствии судимости, состоянии здоровья, с психо- и нарко- и противотуберкулёзной организации.

Ожидается, что молодёжные трудовые отряды будут заниматься:

  • благоустройством улиц, скверов и парков;
  • озеленением территорий;
  • работой по организации досуговой деятельности, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях;
  • иными направления на основе потребностей и интересов молодёжи.

Продолжительность работы - один календарный месяц. Молодёжные трудовые отряды финансируются за счёт местных бюджетов. Местные исполнительные органы заключают с гражданами, участвующими в молодёжных трудовых отрядах, трудовой договор.

Документ размещён на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 февраля.

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#молодёжные трудовые отряды #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:44
56
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