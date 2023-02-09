Молодёжные трудовые отряды появятся в Казахстане

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В Казахстане планируют создавать молодёжные трудовые отряды, передаёт BaigeNews.kz.

Молодёжные трудовые отряды создаются Комитетом по делам молодёжи и семьи в целях обеспечения временного трудоустройства временно неустроенной молодёжи.

Заявки для участия подаются гражданами в возрасте от 14 до 35 лет или их законными представителями нарочно или в электронном виде.

Для этого потребуются следующие документы:

заявление;

анкета;

копия документа, удостоверяющего личность;

письменное согласие одного из родителей либо законных представителей для несовершеннолетних граждан;

справки о наличии либо отсутствии судимости, состоянии здоровья, с психо- и нарко- и противотуберкулёзной организации.

Ожидается, что молодёжные трудовые отряды будут заниматься:

благоустройством улиц, скверов и парков;

озеленением территорий;

работой по организации досуговой деятельности, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях;

иными направления на основе потребностей и интересов молодёжи.

Продолжительность работы - один календарный месяц. Молодёжные трудовые отряды финансируются за счёт местных бюджетов. Местные исполнительные органы заключают с гражданами, участвующими в молодёжных трудовых отрядах, трудовой договор.

Документ размещён на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 февраля.