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Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила соперников из Канады

Сегодня, 14:53
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icehockey.kz Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
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Фото: icehockey.kz

В контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Казахстана по хоккею в Канаде разгромила местную команду "Хоксбери Хокс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на icehockey.kz.

Матч проходил в городе Кардтон плейс. По дублю на свой счет записали Адиль Бейсембаев и Кирилл Ляпунов. Также свои голы забили Никита Ситников, Семен Симонов, Артур Гросс и Асанали Русланулы. Сопернику удалось отыграть всего одну шайбу в третьем периоде.  

Поединок закончился со счётом 1:8 в пользу Казахстана.

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