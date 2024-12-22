Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила соперников из Канады
Сегодня, 14:53
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Сегодня, 14:53Сегодня, 14:53
151Фото: icehockey.kz
В контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Казахстана по хоккею в Канаде разгромила местную команду "Хоксбери Хокс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на icehockey.kz.
Матч проходил в городе Кардтон плейс. По дублю на свой счет записали Адиль Бейсембаев и Кирилл Ляпунов. Также свои голы забили Никита Ситников, Семен Симонов, Артур Гросс и Асанали Русланулы. Сопернику удалось отыграть всего одну шайбу в третьем периоде.
Поединок закончился со счётом 1:8 в пользу Казахстана.
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