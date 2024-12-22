В контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Казахстана по хоккею в Канаде разгромила местную команду "Хоксбери Хокс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на icehockey.kz.

Матч проходил в городе Кардтон плейс. По дублю на свой счет записали Адиль Бейсембаев и Кирилл Ляпунов. Также свои голы забили Никита Ситников, Семен Симонов, Артур Гросс и Асанали Русланулы. Сопернику удалось отыграть всего одну шайбу в третьем периоде.

Поединок закончился со счётом 1:8 в пользу Казахстана.