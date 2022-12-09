Молодёжная сборная Казахстана по хоккею обыграла Данию

Молодёжная команда Казахстана по хоккею одержала победу над соперниками из Дании в рамках подготовки к чемпионату мира, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".
Подопечные Александра Истомина выиграли товарищеский матч со счётом 5:2.
Результативными действиями во всех пяти голах нашей команды отметился нападающий "Барыса" Динмухамед Кайыржан. Он записал в свой актив заброшенную шайбу и четыре передачи.
Также авторами голов стали представители системы "Барыса" Кирилл Никитин, Климентий Царёв, Всеволод Логвин и Даниил Цыбин.
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