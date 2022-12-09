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пресс-служба ХК "Барыс" Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24
155
Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Молодёжная сборная Казахстана по хоккею обыграла Данию

Молодёжная команда Казахстана по хоккею одержала победу над соперниками из Дании в рамках подготовки к чемпионату мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс". 

Подопечные Александра Истомина выиграли товарищеский матч со счётом 5:2.

Результативными действиями во всех пяти голах нашей команды отметился нападающий "Барыса" Динмухамед Кайыржан. Он записал в свой актив заброшенную шайбу и четыре передачи.

Также авторами голов стали представители системы "Барыса" Кирилл Никитин, Климентий Царёв, Всеволод Логвин и Даниил Цыбин.

 

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#спорт #хоккей #сборная Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:24
155
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