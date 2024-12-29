Сборная Казахстана потерпела поражение от команды Чехии на молодёжном чемпионате мира-2025 по хоккею в Канаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на icehockey.kz.

В начале матча группового этапа молодежного чемпионата мира против Чехии хоккеисты сборной Казахстана двигались лучше, чем в прошлой игре. Но после первой пропущенной шайбы, голы просто посыпались.

После третьей пропущенной шайбы Владимира Никитина в воротах сменил Джохар Дударкиев. Первый период завершился со счетом 1:4, гол сборной Казахстана забил Кирилл Ляпунов в большинстве. Во втором отрезке соперник забил еще 8 голов. Никитин вновь вышел на лед при счете 1:8. Отыграть одну шайбу Александру Киму удалось в третьем периоде, но на последних двух минутах соперник отправил еще две шайбы в ворота Казахстана. Итог встречи — 2:14 в пользу Чехии.

Ранее казахстанцы со счетом 1:8 проиграли сборной Швеции. Между тем, на групповом этапе Казахстану ещё предстоит сыграть со Словакией и Швейцарией.