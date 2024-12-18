Министерство культуры и информации подводит итоги 2024 года. В ведомстве представили ключевые моменты в сфере государственной молодёжной политики, передаёт BaigeNews.kz.

Численность молодёжи в Казахстане составляет почти треть всего населения страны – 5 759 781 человек.

В рамках исполнения молодёжной политики создаются необходимые условия для поддержки и развития молодых людей, оказывается содействие в их занятости и обеспечении жильём, реализуются грантовые проекты, проводятся конкурсы для выявления и продвижения талантов в разных сферах, поощряется молодёжное лидерство.

Главным ориентиром в работе с казахстанской молодёжью в 2024 году стала концепция "Адал азамат", курс на которую задал Глава государства на третьем заседании Национального Курултая. Это продвижение ценностей честности, справедливости и трудолюбия.

Молодёжные организации и молодёжные ресурсные центры приняли активное участие в проведении республиканской акции "Таза Қазақстан". В рамках проекта "Жасыл ел" сезонной занятостью охвачено почти 35 тысяч молодых людей по всей стране.

Особое внимание уделяется работе с молодёжью категории NEET, численность которой составляет свыше 160 тысяч человек. Это молодые казахстанцы без образования и без работы. В этом году в целях поддержки инициатив молодёжи категории NEET Министерством культуры и информации РК выделено 280 грантов в рамках проекта Zhas project.

Для содействия в трудоустройстве в Астане с 2023 года реализуется программа Jol Tap, с 2024 года в Алматы, Актюбинской и Карагандинской областях – программа Jumys Tap. С начала года по стране проведено более 500 ярмарок вакансий.

В начале 2024 года обновлён состав "Совета по молодёжной политике при Президенте Республики Казахстан". В этом году членами Совета инициирована и впервые вручена премия Jas Kenes Syilygy для молодых специалистов.

Также впервые в этом году Международный день молодёжи в Казахстане отметили национальной декадой "Жастармен бірге!", которая продлилась с 3 по 12 августа. За 10 дней проведено более пяти тысяч мероприятий с охватом свыше миллиона человек.

Прошла церемония награждения самой яркой и талантливой молодёжи Казахстана – лауреатов Государственной премии "Дарын". Ими стали 20 молодых казахстанцев, отличившихся в творчестве, науке, спорте, медиа, сфере информационных технологий.

Государственную поддержку получили 30 победителей гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары", чьи проекты признаны лучшими. Это инициативы в сфере культуры, науки, медиа, информационных технологий, бизнеса. В этому году также добавили новое направление – "Волонтёрство".

Разработана дорожная карта по укреплению сотрудничества с республиканскими молодёжными организациями на 2024-2026 годы.

Наряду с этим создаются условия для международного опыта и взаимодействия казахстанской молодёжи. 5 августа в Астане проведена интеллектуальная игра ZAKOVAT между командами Казахстана и Узбекистана. 18 апреля в Астане состоялся казахско-кыргызский молодёжный форум с участием творческой молодёжи и лидеров молодёжных организаций.