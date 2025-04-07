В преддверии празднования 80-летия Победы в ВОВ в Костанайской области стартовала акция "Ардағым ардагерім". Волонтёрами организованы рейды по уборке домов и дворов одиноко проживающих ветеранов и тружеников тыла, передаёт BaigeNews.kz.

7 апреля субботник прошёл у дома ветерана ВОВ Михаила Подолякова.

Михаил Иванович родился в 1925 году в селе Половниковка Затобольского района Кустанайской области. В 1942 году был призван в армию Кустанайским ГВК. Служил в танковых войсках. Сражался на Северо-Западном, Воронежском, Центральном, Степном, втором Украинском фронтах. Принимал участие в Курской битве и Корсунь-Шевченковской операции, освобождении правобережной Украины. За ратный подвиг награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Славы 3-й степени.

После войны 50 лет проработал в системе статистики, из них 30 лет — в должности начальника Кустанайского областного управления статистики.

Кроме того, патриотическая акция по благоустройству мест захоронений участников ВОВ состоялась на городском кладбище в Костанае. Активисты Молодёжного ресурсного центра привели в порядок несколько захоронений солдат: очистили памятники, убрали прошлогоднюю листву, сухие ветки, собрали и вывезли несколько десятков мешков мусора.