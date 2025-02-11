В рамках обеспечения принципа "Закон и Порядок" в колледже Astana IT University прошла встреча-лекция для студентов первого курса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Более 200 молодых людей приняли участие в мероприятии, где с важной информацией выступил заместитель начальника управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Сергей Ильиных.

Спикер использовал подход "равный равному", делясь жизненными примерами и разъясняя студентам последствия, которые могут возникнуть из-за употребления наркотиков.

Ильиных подробно рассказал о негативных эффектах наркозависимости и подчеркнул, как наркотики могут разрушить жизнь и будущее человека.

В январе 2025 года зафиксировано 10 случаев задержания несовершеннолетних за наркоправонарушения. Эти факты стали напоминанием о том, как важно осознавать последствия своих поступков.

"На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с целью снижения фактов вовлечения подрастающего поколения в наркосреду. На лекции подросткам рассказывается о пагубных воздействиях употребления психоактивных веществ, а также доводится уголовное законодательство, последствия, наступающие вследствие незаконного хранения наркотиков и их сбыта на территории Казахстана", - отметил спикер.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД продолжит проводить подобные лекции, направленные на профилактику наркозависимости среди молодежи, акцентируя внимание на важности осознания личной ответственности и способности делать правильный выбор.