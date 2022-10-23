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"Молодёжь прекрасно знает свои права. Их нельзя заставить выйти субботник" — студенческий омбудсмен
В нашей стране нередко звучат идеи о том, что молодёжь — будущее независимого Казахстана, а отечественные студенты должны получать качественное образование, осознанное воспитание, чтобы внести свой вклад в процветание государства. Однако, на фоне громких слов о прекрасном, по-прежнему актуальным остается вопрос — насколько защищены в своих правах казахстанские студенты, и чувствуют ли они в полной мере поддержку государства?
Не так давно министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о том, что в Казахстане будет введена должность студенческого омбудсмена. Представлять и защищать права студентов в высоких кабинетах доверили члену Национального курултая при Президенте РК Айсулу Ерниязовой, получившей позицию советника главы ведомства.
В большом интервью BaigeNews.kz она рассказала о том, с какими проблемами сталкиваются казахстанские студенты и как новообразованное министерство планирует помогать им их разрешении.
— Каким образом Вы видите для себя цели и задачи студенческого омбудсмена? Насколько подобная практика распространена в других странах?
— Идея введения должности студенческого омбудсмена принадлежит министру науки и высшего образования РК Саясату Нурбеку. Он пригласил меня на эту работу, вероятно, зная, что я выросла из молодежной политики и студенческого самоуправления.
Относительно мировой практики могу сказать, что существует Европейский Союз студентов, который занимается защитой их прав, его члены пишут "Чёрную книгу" Болонского процесса, где описывают все несовершенства академической политики, могут вносить какие-то изменения, озвучивать свои инициативы с больших трибун. По крайней мере, пока в Казахстане подобной аналогии не было.
Саясат Нурбек неоднократно говорил на встречах со студентами о том, что омбудсмен — это уполномоченный представитель студентов в государственном ведомстве, к которому они могут обратиться напрямую с любым вопросом. Зона ответственности студенческого омбудсмена достаточно обширна и включает в себя широкий круг вопросов: развитие спорта, в творчества, инклюзивного образования и так далее.
Для нас важно, чтобы у каждого студента была возможность с любой проблемой обратиться к нам, а министерство, со своей стороны, постарается сделать всё возможное, чтобы помочь ему или ей.
Допустим, студент приезжает из региона в мегаполис, чтобы поступить в вуз, он не знает, кто, и за что несёт ответственность в университете. Обычно всё это ложится на деканаты.
Мы помним толпы первокурсников, что ходят из кабинета в кабинет с растерянными лицами. На мой взгляд, именно этим ребятам важно оказать консультативную помощь, поддержать. Моя страница в соцсетях открыта для всех, мой личный номер (+7 702 118 2935 – прим. автора) также доступен 24 часа в сутки.
Также можно обратиться и по личным, деликатным вопросам. К примеру, девушка написала мне и спросила: "Допустим, гипотетически, я столкнусь с харассментом со стороны преподавателя… Могу ли в такой ситуации к вам обратиться?". Я говорю: "Конечно, вы можете рассказать всё, как есть".
Важно, что мы гарантируем полную анонимность и понимаем деликатный характер подобных обращений. Конечно, мы проверим достоверность озвученных фактов. При поступлении подобного обращения я сразу свяжусь с университетом, откуда поступило подобное сообщение, проверю наличие такого преподавателя, в какой группе он преподаёт, наличие такой студентки в этой группе.
В каждом университете есть проректоры, которые занимаются социальными вопросами, корпоративной культурой, ответственны за советы по этике, с ними также будет проведена беседа. Безусловно, будет проведена беседа с самой студенткой, оказана психологическая помощь. При этом, чёткого регламента действий в подобных случаях нет. Главное — это заинтересованность в том, чтобы помочь студенту найти решение проблемы.
Самым распространённым вопросом, по которому к нам в последнее время обращались студенты, было наличие мест в общежитиях. Думаю, ни для кого не секрет, что в Алматы этот вопрос стоит особенно остро. Из 105 существующих в Казахстане гражданских вузов, 36 базируются в Алматы. На сегодняшний день более 80 тысяч студентов нуждаются в местах в общежитии, примерно половина из них приходится на Алматы.
Это проблема, которая существует не первый год, а бурный демографический рост в Казахстане делает её лишь еще более острой и актуальной. Безусловно, резкое увеличение числа релокантов из соседних стран также наложило свой отпечаток на эту проблему.
Вы должны понимать, что в общежитие заселяются в определенной очередности: в первую очередь вузы стараются заселять студентов из льготных категорий, которые уже имеют определенные социальные сложности. Большинство старшекурсников предпочитают жить в съёмных квартирах, потому что хотят больше свободы, всё-таки в общежитиях существуют свои правила и порядки.
Министерство науки и высшего образования РК достаточно быстро отреагировало и включилось в работу по разрешению возникшей проблемы.
Как вы знаете, на базе Сатпаев Университета в Алматы был открыт оперативный Штаб, созданный с участием общественных активистов для решения проблем с заселением в студенческие общежития.
В Штабе наши волонтеры принимали звонки, помогали студентам, давали возможность заселиться временно в общежитие — пока человек не найдет постоянное место жительства, с чем мы нашим студентам также помогали. Мы связывались с руководством различных вузов, где есть свободные места в общежитиях.
Хорошее содействие оказал акимат Алматы, в частности в управлении внутренней политики нашли хостелы с приемлемыми ценами, которые приняли большое количество студентов.
Для примера, только в одном КазНУ имени Аль-Фараби недостаток свободных мест в общежитиях составляет 14 тысяч. В данный момент КазНУ имени Аль-Фараби ищет варианты разрешения этой проблемы.
В ноябре должны быть запущены хостелы частного порядка, которые вуз специально снимает, чтобы сдавать в аренду студентам по приемлемым ценам.
По каждому отдельному случаю мы пытались оказать конкретную помощь студентам. В TikTok сильно разлетелся ролик, где студенты рассказывали, что они остались на улице из-за того, что хозяйка квартиры резко подняла цену на аренду квартиры. Мы нашли авторов этого ролика. Оказалось, что в этой квартире жили семеро парней, а арендодатели не знали об этом, думали, что живёт семейная пара. Только трое из этих молодых людей были студентами, старшекурсникам. Мы созвонились с ребятами, предложили им помощь, на что сами парни сказали: "Нет, мы не нуждаемся в общежитие, мы ищем съёмное жильё", и к вечеру того же дня, они уже заселились в другую квартиру. Как выяснилось, ситуации, когда они ночевали на улице, не было.
Я ни в коем случае не утверждаю, что подобных историй среди наших студентов не было. Вполне возможно, что такие ситуации случались. Но мы старались максимально всех оповестить о работе нашего оперативного Штаба, чтобы студенты не ночевали на улице, потому что это небезопасно.
— Сколько сейчас студентов стоят в очереди на получение мест в общежитье в Алматы?
— Чуть больше ста. Исчисление идёт в десятках, но никак не в тысячах. Да, на сегодняшний день более 80 тысяч студентов нуждаются в местах в общежитии по стране, но они живут в съёмных квартирах и хостелах. Конкретно сейчас мы говорим о том, что более ста студентов обратились в наш Штаб в Алматы и мы занимаемся их расселением.
— Почему подобный оперативный Штаб работает только в Алматы?
— Есть регионы, где общежития свободны. Даже если взять Астану, то в столице ситуация с местами в общежитиях не настолько плачевная, если сравнивать с Алматы. Да, есть в отдельных университетах дефицит свободных мест, но не так как в Алматы. Частные случаи выселения студентов из квартир были в Актобе, Костанае в связи с повышением цен, но ребята нашли альтернативу — другие квартиры. Это те, кто не планировал жить в общежитиях. В целом, в других регионах ситуации, сопоставимой с Алматы, по местам в общежитиях нет.
— Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области озвучил идею создания в Конаеве академгородка. Что вы думаете об этой инициативе главы государства?
— Мне кажется, это замечательная идея. Если в Конаеве будет подниматься инфраструктура, создаваться условия для проведения досуга студентов, научных исследований. На мой взгляд, это было бы классно попасть в город, где, условно, в большинстве своём живут молодые, креативные ребята.
Конечно, это поможет в какой-то мере решить проблему перенаселения и нехватки мест в общежитиях в Алматы.
— Порой в соцсетях можно встретить публикации, в которых студенты жалуются на то, что их в добровольно-принудительном порядке привлекают к участию в общественных субботниках. Можно ли подобные факты считать нарушением прав студентов?
— Если мы говорим о студенте, который проживает в общежитие университета, то там есть свои правила. Когда студент заселяется в общежитие, то подписывает договор, согласно которому желательно его участие в совместных активностях, например, выйти на субботник перед общежитием.
Считаю, в подобных условиях это целесообразно и несет в себе цели студенческого единения. А если брать общегородские субботники… Я вам скажу так, что нынешняя молодежь — это другое поколение. Их нельзя заставить прийти на субботник, они знают свои права и спокойно могут найти обоснование для того, чтобы отказаться.
Для примера, не так давно студенты нескольких вузов в Шымкенте собрались, чтобы провести эко-акцию. Это были исключительно желающие студенты. Организаторы не ориентировались на то, сколько будет участников. Просто студенты восьми вузов собрались и вместе прибрались на несанкционированной свалке в Шымкенте.
Да, конечно, для этого есть специальные муниципальные службы, но ведь и загрязнением тоже занимаются обычные граждане. Если в один из дней студент хочет выделить на это свое время, то в этом нет ничего зазорного. Повторюсь, что заставить студентов выйти на субботник никто не может.
— Какие действия будут предприняты с вашей стороны если подобные факты найдут свое подтверждение?
— Мы обязательно свяжемся с руководством университета, студентом которого он является. Проверим, откуда поступило указание — выходить на подобного рода субботник. Ведь возможна дезинформация.
Нельзя исключать и того, что куратор в университете из личных убеждений, интересов, без указаний сверху, решил заставить группу выйти на субботник. А в итоге страдает репутация всей системы — от куратора до министра.
Мы выстроим диалог, проведём разъяснительную работу о том, что вузы не имеют права принуждать студентов к каким-либо действиям, не относящимся к обучению.
— Нередко можно услышать от студентов, что по непонятным причинам они не могут заходить в собственный вуз через центральную дверь. Мол, центральный вход для больших гостей, а для студентов есть служебный.
— Я очень прощу студентов, которые с подобным сталкиваются, сообщать об этом нам. Мы должны оставить в прошлом такое отношение к студентам. Министерство неоднократно говорило, что защита прав студентов является для ведомства приоритетным направлением. Наверное, это отголосок советского прошлого. Нам нужно это искоренять.
В любом случае, мы обратимся к руководству вуза, если такие факты подтвердятся. По моему личному ведению, это как минимум, не этично и не культурно. В местах, где я была, я такого не видела.
Для нас важно прислушиваться к мнению молодежи и студентов, в том числе. Совсем скоро мы соберём первый совет студентов Казахстана при министре науки и высшего образования, куда войдут по одному представителю от каждого университета. Всего в совете будет 100 человек. Это будут избранные студентами ребята, которые будут представлять их права и интересы, говорить от их имени на разных площадках.
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек планируется встречаться с лидерами студенческого движения, как минимум, четыре раза в год. Это будет обмен мнениями между студентами, а главное — опытом.
Допустим, если в каком-то из университетов запущен социальный проект, который позволил решить ту или иную проблему, то такой опыт можно мультиплицировать и на другие вузы. Думаю, это хорошая возможность для поиска совместных решений, которые будут способствовать дальнейшему развитию высшего образования в Казахстане.
У нас будет отдельное направление по противодействию коррупции. Мы хотим вообще перестать употреблять слово "коррупция" совместно со словом "университет". Лучше говорить "академическая честность", пропагандировать честность, честные знания, в том числе среди студентов. Друг другу прививать культуру, что нельзя списывать, обманывать, давать взятки.
— Насколько студенты в Казахстане защищены от харассмента и считается ли эта проблема насущной?
— Недавно был прецедент в Назарбаев Университете. Мы все еще ждем результатов расследования от правоохранительных органов. Не можем как-то комментировать дело, что-либо оглашать, но мы на связи с администрацией университета. Они сразу же вышли на диалог. Попытались выяснить ситуацию. Поэтому мы не можем сказать, что этой проблемы не существует, но и назвать её повсеместной нельзя.
Возможно, нужно провести исследование, к примеру, закрытое анкетирование среди девушек, а может быть, и среди парней, потому что мы привыкли считать, что харассменту подвергаются только девушки, но ведь и в отношении парней подобные ситуации возможны.
Я, со своей стороны, могу сказать, что если у кого-либо из девушек есть такие опасения или переживания, что они сталкиваются с приставанием или харассментом, то пусть просто напишут мне. Мы с ними поговорим или даже встретимся, подумаем, как помочь. Безусловно, будет гарантирована анонимность, мы попытаемся объективно разобраться в ситуации.
Мы понимаем, что везде есть человеческий фактор. Возможно, звучит словно: "Звоните и пишите по любому вопросу", но так и есть, на самом деле. Даже если у вас небольшое подозрение, где вам кажется, что кого-то могут ущемлять в правах, что-то происходит несправедливое, вы можете поделиться этим со мной. Потому что если вдруг это окажется правдой, мы, по крайней мере, сможем это предотвратить.
— В заключении — в чем особенность нынешнего молодого поколения казахстанцев?
— Современные ребята умеют слушать и слышать себя. Они чётко знают, чего хотят, кем хотят стать в будущем. Это очень талантливое поколение. Повторюсь, когда говорят, что кого-то из студентов заставляют выйти на субботник… Я скажу: "А вы только попробуйте!". Не получится. Такие методы больше не работают.
Преподаватели и ректоры университетов это сами прекрасно понимают. Это поколение, которое, я верю, способно вывести Казахстан на новый уровень.
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