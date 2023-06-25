Молодёжь, мы ищем таланты: награды для молодых писателей и поэтов

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Талантливые молодые писатели и поэты Казахстана могут получить от 500 тысяч до пяти миллионов тенге. Такая возможность предоставляется в рамках премий "Үздік жас қаламгер", "Президентская литературная премия" и "Айбоз", передаёт BaigeNews.kz.

Заявки на участие в конкурсе "Үздік жас қаламгер", организованном ко Дню Столицы принимаются до 5 июля 2023 года на электронный адрес ujq_2023@mail.ru. Для участия в конкурсе "Президентская литературная премия" заявки принимаются с 1 до 30 июня в бумажном и электронном виде. Заявки претендентов премии "Айбоз" принимаются с 1 мая по 1 сентября 2023 года, отправлять их необходимо через сайт aiboz.kz.

В честь 25-летия столицы управление по вопросам молодежной политики Астаны объявляет конкурс "Үздік жас қаламгер" в поддержку молодых поэтов и писателей, сообщает официальный сайт акимата города. В конкурсе могут принять участие молодые поэты и писатели столицы в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июля 2023 года на электронный адрес ujq_2023@mail.ru.

Лауреаты Президентской литературной премии будут определены в четырёх номинациях: "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются с 1 до 30 июня в бумажном и электронном виде. Главное условие – предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовавшими ранее в национальных и международных конкурсах. Конкурс открыт для молодых писателей и поэтов со всей страны и направлен на то, чтобы вдохновить и поощрить их страсть к литературе.

"Айбоз" – национальная литературная премия, организованная Министерством культуры и спорта РК для поддержки и стимулирования отечественных литераторов со стороны государства. Премия присуждается за выдающиеся произведения в различных жанрах, включая поэзию, прозу, драму, литературный перевод, критику, комикс и детскую литературу. Литературная премия "Айбоз" не только отмечает творчество и художественные способности писателей и поэтов, но и служит платформой для представления их творчества более широкой аудитории. В конкурсе могут участвовать граждане Казахстана, ограничений по возрасту нет. Заявки претендентов принимаются с 1 мая по 1 сентября 2023 года, отправлять их необходимо через сайт aiboz.kz. Литературная премия будет вручена в конце года.

Адиль Чумажанов