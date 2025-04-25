25 апреля в Астане состоялся массовый флешмоб с участием молодёжи и волонтёров, которые объединились в борьбе с наркопреступностью и за чистоту родного города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

У монумента "Казахстанское солнце" в столице прошел флешмоб "Астана – город без наркотиков!". Организатором мероприятия выступило Управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Астаны при поддержке столичной прокуратуры и образовательных учреждений. Мероприятие собрало 500 молодых людей из разных учебных заведений города.

Юные участники выстроились в живую надпись "Таза Казахстан", призывая жителей столицы помнить о личной ответственности за чистоту и порядок. В рамках флешмоба прозвучали также различные лозунги, напоминающие о важности экологической культуры и здорового образа жизни.

Цель мероприятия – объяснить подрастающему поколению вред, наносимый наркотиками, сформировать у детей и подростков устойчивый барьер перед угрозами наркопреступности и приобщить молодёжь к культуре чистоты и ответственности.

Как отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Астаны Рустам Газизов, мероприятие стало частью комплексной программы по профилактике наркозависимости и противодействию наркобизнесу:

“Наш флешмоб приурочен к национальной акции “Таза Казахстан” и проводится в рамках постоянной профилактической работы. Мы стараемся максимально охватить молодёжь столицы, чтобы формировать у ребят осознанное понимание того, что такое чистота. Подобные мероприятия полезны для школьников, ведь они закладывают важные ценности: отказ от вредных привычек, заботу об окружающей среде и активную гражданскую позицию”, — отметил Рустам Газизов.

После завершения флешмоба сотрудники полиции провели субботник на территории Центрального парка.

Флешмоб стал примером того, как молодёжь может участвовать в реальных позитивных изменениях. Присутствие большого количества школьников подчёркивает важность воспитания осознанной гражданской позиции с раннего возраста.