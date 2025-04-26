Молодёжь столицы объединилась в борьбе за чистоту города и против вредных привычек. 25 апреля у монумента "Казахстанское солнце" прошёл массовый флешмоб под лозунгом "Астана – город без наркотиков!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Организатором мероприятия выступило управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны при поддержке прокуратуры города и образовательных учреждений. В акции приняли участие около 500 студентов и школьников.

Участники флешмоба выстроились в живую надпись "Таза Казахстан", напомнив жителям столицы о важности личной ответственности за чистоту и порядок. Во время мероприятия звучали лозунги о необходимости беречь окружающую среду и вести здоровый образ жизни.

"Наш флешмоб приурочен к национальной акции “Таза Казахстан” и проводится в рамках профилактической работы. Мы стараемся охватить как можно больше молодежи, чтобы с раннего возраста формировать понимание важности чистоты, отказа от вредных привычек и активной гражданской позиции", — отметил начальник управления по противодействию наркопреступности Рустам Газизов.

После флешмоба сотрудники полиции вместе с участниками провели субботник в Центральном парке.

Напомним, с 21 по 26 апреля по всей стране стартовала масштабная тематическая неделя в рамках инициативы "Таза Қазақстан". Её цель — вдохновить казахстанцев на заботу о природе и развитие экологической культуры.

Участие в экофестивале принял и Президент страны Касым-Жомарт Токаев, который вместе с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар". А Премьер-министр Олжас Бектенов вместе с сотрудниками Аппарата Правительства вышел на субботник, поддержав экологическую инициативу "Таза Қазақстан", запущенную по поручению Президента страны.