Молодёжь активно участвует в референдуме по АЭС

На сегодняшнем референдуме можно заметить много молодых людей и студентов. Среди них немало тех, кто впервые принимает участие в политической жизни страны. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с ними и узнала их мнение о ходе голосования.

Впервые проголосовавшим ребятам в избирательном участке №164, расположенном в здании Национальной библиотеки, вручали памятные подарки. Всего на участке зарегистрировано 20 юношей и девушек, ранее не участвовавших в выборах и референдумах.

Асем Имангазы 18 лет исполнилось две недели назад, 22 сентября. Она учится на втором курсе Международного университета Астаны по специальности "Маркетинг". Девушка рассказывает, что задолго до референдума родители объяснили ей? для чего проводится это событие и почему важен голос каждого казахстанца.

"Мне исполнилось 18 лет. И, считаю, я обязана проголосовать. Это моё будущее, будущее моей страны", - сказала девушка.

Студентка второго курса университета КАЗГЮУ имени Нарикбаева Дария Нуртаева впервые голосовала на референдуме. Девушке 19 лет.

"Мне подарили колонку. Не ожидала. Очень приятно. Я пришла голосовать, потому что так захотела. Я знаю, что такое АЭС. У меня есть своя позиция по этому поводу. Я захотела воспользоваться своим законным правом", - сказала Дария Нуртаева.

Студентка второго курса Медицинского университета Астаны Сымбат Хантораева в первой половине дня пришла на участок, чтобы отдать свой голос.

"Я впервые принимаю участие в голосовании. Считаю, этот референдум имеет важное значение для нашей страны. Думаю, важно, чтобы все казахстанцы сделали свой выбор сегодня", - сказала девушка.

К 14:00 дня по Казахстану, по данным ЦИК, предварительная явка на референдуме составила 51,77 процента.