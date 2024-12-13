Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек по поручению президента вручил сертификаты на 10 квартир молодым учёным, передаёт BaigeNews.kz.

Министерством определён список сотрудников научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования, подведомственных госорганам для предоставления квартир в Алматы.

Саясат Нурбек отметил, что развитие науки и инноваций является одним из основных приоритетов экономического курса страны.

"Глава государства подписал закон "О науке и технологической политике". В результате конкурсов на грантовое финансирование исследований молодых учёных реализуются 1 500 проектов. Ежегодно в ведущих научных центрах мира проходят стажировки 500 казахстанцев. В ближайшие два года количество грантов, выделяемых на исследования молодых учёных, будет увеличено. Социальная поддержка научных кадров позволит не только поддержать существующих специалистов, но и привлечь новое поколение, готовое внести свой вклад в научно-технический прогресс. Увеличение числа молодых учёных способствует развитию науки, коммерциализации результатов исследований и созданию новых экономических кластеров", - сказал министр.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования

Ассоциированный профессор кафедры автоматизации управления Satpayev University Айман Ожикенова призналась, что не ожидала такой поддержки от государства.

"Я очень рада, что есть программа для молодых учёных. Это большая радость и мотивация для молодёжи, подрастающего поколения. Ведь наука - очень интересна и полезна для развития страны. Я занимаюсь исследовательской деятельностью и обучаю своих учеников, своих последователей, помогаю им делать стартап-проекты. Можно сказать, я занимаюсь популяризацией науки", - сказала Айман Ожикенова.

Фото: BaigeNews.kz

Заведующий кафедрой "Энергосбережение и автоматика" Казахского национального аграрного исследовательского университета Айдар Молдажанов в науке с 2010 года. Он подавал документы на программу вместе с супругой.

"Для нас неожиданно, что мы вдвоём прошли. Хотели бы поблагодарить главу государства за возможность, постоянную поддержку молодых учёных и науки в целом, образования. Это очень большой стимул для нас, для нашего развития, как молодых учёных, так и для развития науки Республики Казахстан", - сказал он.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования