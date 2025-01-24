Молодых людей задержали за вымогательство в Актобе
Подозреваемые водворены в ИВС.
Сегодня, 20:00
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Сегодня, 20:00Сегодня, 20:00
76Фото: baigenews.kz
В Актобе за вымогательство задержали троих студентов, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МВД, парни, угрожая расправой, вымогали около 100 тысяч тенге у 18-летних потерпевших.
Подозреваемые водворены в ИВС, фигуранты признались в содеянном.
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