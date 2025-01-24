  • 24 Января, 20:23
  • BAIGENEWS

Молодых людей задержали за вымогательство в Актобе

Подозреваемые водворены в ИВС.

Сегодня, 20:00
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Фото: baigenews.kz

В Актобе за вымогательство задержали троих студентов, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МВД, парни, угрожая расправой, вымогали около 100 тысяч тенге у 18-летних потерпевших.

Подозреваемые водворены в ИВС, фигуранты признались в содеянном.

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