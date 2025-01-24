В Актобе за вымогательство задержали троих студентов, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МВД, парни, угрожая расправой, вымогали около 100 тысяч тенге у 18-летних потерпевших.

Подозреваемые водворены в ИВС, фигуранты признались в содеянном.