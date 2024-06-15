Молодые врачи получили ключи от новых квартир в Караганде

Ключи от новых квартир молодым врачам вручили Министр здравоохранения Акмарал Альназарова и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, счастливыми обладателями жилья стали 94 медицинских работника объектов здравоохранения Караганды. Улучшение жилищных условий для врачей стало возможным благодаря реконструкции старого здания Областной детской клинической больницы. Государственная социальная поддержка направлена на решение в регионе кадровых вопросов.

Министр также приняла участие в работе Международной научно-практической конференции "Медицинские сестры и инновационные технологии в здравоохранении и образовании". На конференции обсудили текущие вопросы и стратегические направления развития сестринского и акушерского дела, а также представили новую модель сестринской службы, которая внедряется в медицинских организациях страны.

В честь Дня медицинского работника министр вручила врачам и медицинским сестрам области ведомственные награды и почетные грамоты, среди которых медаль "Еңбек ардагері", нагрудные знаки "Деңсаулық сақтау ісінің үздігі" и "Деңсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін". Всего награждено 72 медицинских работника из городов и районов Карагандинской области.

В рамках поездки глава Минздрава также ознакомилась с работой химиотерапевтического центра и Центра радиационной онкологии при Многопрофильной больнице №3 Караганды.

Новый химиотерапевтический центр для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями был открыт в феврале 2024 года. Центр предоставляет специализированное лечение по международным стандартам, включая химиотерапию, гормонотерапию, иммунотерапию и таргетную терапию злокачественных опухолей. Здесь созданы комфортные палаты с отдельными санузлами и функциональными современными кроватями, а также палаты интенсивной терапии, оснащенные реанимационным оборудованием.