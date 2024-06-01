Молодые учёные поблагодарили президента за поддержку

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил жилищные сертификаты на новые квартиры молодым учёным. Счастливые обладатели собственных квадратных метров поблагодарили главу государства за поддержку, передаёт BaigeNews.kz.

Ассоциированный профессор международной образовательной корпорации Шынар Култаева, рассказала, что посвятила себя исследованиям передовой керамики из карбида кремния и очень благодарна, что ее работу оценили на государственном уровне.

"Я очень рада и искренне волнуюсь. Хотела бы выразить огромную благодарность Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу. Большое спасибо! Я занимаюсь передовой керамикой из карбида кремния. Это полупроводниковый материал, который проводит электричество, тепло, а также фильтрует воздух, воду и тяжелые металлы. Я советую молодым учёным не сдаваться, усердно трудиться", — сказала Шынар.

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Рамазан Жанузак, научный сотрудник и заведующий физической антропологии в Институте археологии имени Маргулана в Алматы также высказал слова благодарности президенту.

"10 казахстанских ученых получили жилищные сертификаты от главы государства. Это большая поддержка для молодых ученых. Выступая в Туркестане, глава государства отметил важную роль археологии в нашей истории. Я хочу выразить большую благодарность Комитету науки, Министерству науки и высшего образования за поддержку. Это дает нам большой толчок, чтобы двигаться вперед и совершенствоваться", — сказал молодой учёный.

Научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета Алия Темирхан подчекнула, что такая практика существует не во всех странах мира.

"Мы с сыном раньше жили в квартире у мамы, сейчас у нас есть своя крыша над головой, благодаря нашему президенту Касым-Жомарту Кемелевичу. В научной сфере я работаю с 2014 года, сначала в Институте проблем горения, после чего поступила в докторантуру в Великобритании по программе "Болашак". У меня не было квартиры. Это дает огромную мотивацию для работы. Я очень рада, что наше государство так мотивирует и поддерживает молодых ученых. Не во всех странах мира такое практикуется. У нас есть мотивация дальше работать, расти и развиваться на благо нашей страны", — отметила Алия Темирхан.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства.

Новые квартиры получили:



1. Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;

2. Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;

3. Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;

4. Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;

5. Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;

6. Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;

7. Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;

8. Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;

9. Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;

10. Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.