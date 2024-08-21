  • 21 Августа, 05:20
  • BAIGENEWS

Молодые туристы спасены в горах Алматы

Сегодня, 03:36
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:36
Сегодня, 03:36
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Фото: МЧС РК

В Большом Алматинском ущелье трое парней в возрасте 20-25 лет из-за усталости не смогли самостоятельно с пика Советов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели РОСО МЧС спустил туристов с горы. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в МЧС.

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