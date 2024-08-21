Молодые туристы спасены в горах Алматы

В Большом Алматинском ущелье трое парней в возрасте 20-25 лет из-за усталости не смогли самостоятельно с пика Советов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели РОСО МЧС спустил туристов с горы. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в МЧС.