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pxhere.com Сегодня, 10:26
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Сегодня, 10:26
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Фото: pxhere.com

Молодые писатели и поэты впервые получат Президентскую литературную премию

В 2023 году для поддержки молодых талантов впервые будет вручена специальная Президентская литературная премия. Об этом на встрече с молодыми литераторами заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz на пресс-службу ведомства.

Лауреаты премии будут определены в четырёх номинациях. Это "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Победители в каждой из категорий получат по четыре миллиона тенге, звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии", диплом и нагрудный знак.

Участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются с 1 по 30 июня в бумажном и электронном видах. Главное условие — предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовшими ранее в национальных и международных конкурсах.

"Подобные начинания необходимы не только для развития отечественной литературы, но и для увеличения объёма контента на казахском языке. Особенно, в области детской литературы. Повышенное внимание уделяется театральному искусству. Наша цель — значительно увеличить число постановок отечественных авторов. Уверен, молодые драматурги сыграют в этом важную роль", — отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

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Сегодня, 10:26
171
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