Молодые писатели и поэты впервые получат Президентскую литературную премию

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В 2023 году для поддержки молодых талантов впервые будет вручена специальная Президентская литературная премия. Об этом на встрече с молодыми литераторами заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz на пресс-службу ведомства.

Лауреаты премии будут определены в четырёх номинациях. Это "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Победители в каждой из категорий получат по четыре миллиона тенге, звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии", диплом и нагрудный знак.

Участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются с 1 по 30 июня в бумажном и электронном видах. Главное условие — предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовшими ранее в национальных и международных конкурсах.