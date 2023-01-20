Молодые писатели и поэты получат литературную премию президента

Фото: nur.kz

В 2023 году литературную премию президента получат молодые писатели и поэты, передает BaigeNews.kz. Об этом на коллегии сообщил глава Минкультуры и спорта Асхат Оралов.

Он отметил, что победители каждой номинации получат денежные премии в размере четыре миллиона тенге. По словам министра, такая мера поддержки позволит сформировать новую плеяду талантливых литераторов.