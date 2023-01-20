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nur.kz Сегодня, 14:04
110
Сегодня, 14:04
110
Фото: nur.kz

Молодые писатели и поэты получат литературную премию президента

В 2023 году литературную премию президента получат молодые писатели и поэты, передает BaigeNews.kz. Об этом на коллегии сообщил глава Минкультуры и спорта Асхат Оралов.

Он отметил, что победители каждой номинации получат денежные премии в размере четыре миллиона тенге. По словам министра, такая мера поддержки позволит сформировать новую плеяду талантливых литераторов.

"Кроме того, будет уделено большое внимание и работникам культуры. В планах провести международный форум, в котором работники культуры смогут познакомиться с зарубежными коллегами, обменяться опытом и получить новые знания. Также для нас важно участие старшего поколения. Их опыт и знания должны быть примером для молодежи", - сказал Оралов.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 14:04
110
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