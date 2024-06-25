Молодую женщину внезапно парализовало из-за редкой болезни

Молодую жительницу Великобритании внезапно парализовало, врачи провели полное обследование, однако так и не могли установить причину случившегося, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Редкий диагноз – болезнь Аддисона – британке поставили лишь спустя время.

Сара Сондерс начала замечать ухудшение своего состояние десять лет назад, в возрасте 23 лет. Женщину преследовала постоянная головная боль, к которой добавилось ощущение растекающейся по ногам и позвоночнику теплой воды. Незадолго до этого Сондерс родила ребенка, и врачи, которых она посетила, списали недомогание на усталость из-за хлопот с малышом.

Со временем женщине стало хуже – сначала она потеряла чувствительность в пальцах, а вскоре способность ходить, говорить и даже моргать. Медики провели обследование и выяснили, что сердце, печень и почки перестали справляться со своими функциями, но понять, почему это произошло, так и не смогли. Из-за этого им не удалось подобрать правильное лечение.

Спустя долгое время причину паралича все же удалось установить. У британки обнаружили болезнь Аддисона. При этом заболевании надпочечники не производят достаточное количество гормонов кортизола и альдостерона. Человек испытывает головокружения, тошноту, боль в животе, теряет аппетит. Результатом становится крайнее истощение организма.

После десяти лет лечения Сондерс все еще чувствует сильную слабость. Она не может обходиться без сиделки и поправилась на 90 килограммов, пишет издание The Sun.