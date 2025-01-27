  • 27 Января, 17:11
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Молодую мать заразили ВИЧ в Кызылорде

Начато расследование.

Сегодня, 16:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: baigenews.kz

Женщину, недавно родившую ребёнка в Кызылорде, заразили ВИЧ. По предварительной информации, это произошло при переливании крови. Полиция начала расследование инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по факту зарегистрировано уголовное дело по признакам ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

"Ведётся расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в установленном порядке", - пояснили в ведомстве.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что случай находится у неё на контроле. 

"Проводятся расследования, поэтому сейчас говорить о том, что никого не привлекли, мы не можем. По итогам расследования будут приняты меры", - сказала она в кулуарах мажилиса.

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