Молодую мать заразили ВИЧ в Кызылорде
Начато расследование.
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Женщину, недавно родившую ребёнка в Кызылорде, заразили ВИЧ. По предварительной информации, это произошло при переливании крови. Полиция начала расследование инцидента, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по факту зарегистрировано уголовное дело по признакам ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.
"Ведётся расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в установленном порядке", - пояснили в ведомстве.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что случай находится у неё на контроле.
"Проводятся расследования, поэтому сейчас говорить о том, что никого не привлекли, мы не можем. По итогам расследования будут приняты меры", - сказала она в кулуарах мажилиса.