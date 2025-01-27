Женщину, недавно родившую ребёнка в Кызылорде, заразили ВИЧ. По предварительной информации, это произошло при переливании крови. Полиция начала расследование инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по факту зарегистрировано уголовное дело по признакам ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

"Ведётся расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в установленном порядке", - пояснили в ведомстве.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что случай находится у неё на контроле.