Молодая пара из Алматы превратила производство наркотиков в семейный бизнес. Однако просуществовало "предприятие" недолго. Мужчину и женщину задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

При обыске полицейские обнаружили всё необходимое оборудование, компоненты и несколько сотен разовых доз.

Выяснилось, что супругам через мессенджер давал указания некий анонимный куратор. После пара собирала химические препараты и на дому занималась изготовлением "синтетики". Готовые наркотики даже успели расфасовать, чтобы сделать закладки. На месте нашли около 270 доз. Сейчас в полиции проводят необходимые экспертизы. Подозреваемых отправили в изолятор.

Напомним, накануне в Жетысу полицейские задержали двух иностранцев, которые приехали в Казахстан заниматься наркобизнесом по указанию неизвестного куратора.