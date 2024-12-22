Молодожёны изготавливали наркотики на дому в Алматы
Супругам через мессенджер давал указания некий анонимный куратор.
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Молодая пара из Алматы превратила производство наркотиков в семейный бизнес. Однако просуществовало "предприятие" недолго. Мужчину и женщину задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
При обыске полицейские обнаружили всё необходимое оборудование, компоненты и несколько сотен разовых доз.
Выяснилось, что супругам через мессенджер давал указания некий анонимный куратор. После пара собирала химические препараты и на дому занималась изготовлением "синтетики". Готовые наркотики даже успели расфасовать, чтобы сделать закладки. На месте нашли около 270 доз. Сейчас в полиции проводят необходимые экспертизы. Подозреваемых отправили в изолятор.
Напомним, накануне в Жетысу полицейские задержали двух иностранцев, которые приехали в Казахстан заниматься наркобизнесом по указанию неизвестного куратора.
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