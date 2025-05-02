  • 2 Мая, 16:50
  • BAIGENEWS

Молодой картофель в Алматы подорожал до уровня деликатеса

Килограмм картошки оказался дороже грейпфрута и помело.

Сегодня, 15:40
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40
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Фото: Unsplash

В TikTok активно обсуждается видео, на котором жительница Алматы возмущается стоимостью молодого картофеля в одном из супермаркетов города. По её словам, цена за килограмм составила 1 299 тенге, что оказалось дороже грейпфрутов (1245 тг), помело (1139 тг) и даже апельсинов (799 тг), передаёт BaigeNews.kz.

"Я думала это шутка, а оказалось — нет. Получается, картофель у нас теперь как экзотический фрукт. Очень интересно, но абсолютно непонятно, почему", — говорит автор ролика.

По её словам, картофель из Китая на прилавках стоит в 3 раза дешевле — около 349 тенге за килограмм.

Пользователи сети в комментариях выразили своё недоумение и недовольство:

  • "Когда-то картошка стоила 40 тенге, а теперь копим на неё как на бананы",

  • "Пока тенге зависит от доллара, всё будет только дорожать, кроме зарплаты",

  • "Лучше уже курицу есть, чем такую картошку покупать".

Ранее Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области выявил многочисленные случаи необоснованного завышения цен на социально значимые продовольственные товары в Павлодарской области.

Стоит отметить, что на 1 мая 2025 года инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7% в годовом выражении.

@keit_rova Цена картошки у нас превышает все ожидания За один кг молодого картофеля придется выложить 1.299 тенге, спасибо, пожалуйста Получается, что это тоже экзотика, как фрукты, которые у нас в Казахстане не растут. И тут у меня возникает огромный вопрос, с какой стати? Мой шок в шоке, я пошла копить на картошку #ценыалматы #almaty #видеоалматы #чтопроисходит #новостиалматы #продуктыалматы #кейтрова #простобугровы ♬ оригинальный звук - keit_rova

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