В TikTok активно обсуждается видео, на котором жительница Алматы возмущается стоимостью молодого картофеля в одном из супермаркетов города. По её словам, цена за килограмм составила 1 299 тенге, что оказалось дороже грейпфрутов (1245 тг), помело (1139 тг) и даже апельсинов (799 тг), передаёт BaigeNews.kz.

"Я думала это шутка, а оказалось — нет. Получается, картофель у нас теперь как экзотический фрукт. Очень интересно, но абсолютно непонятно, почему", — говорит автор ролика.

По её словам, картофель из Китая на прилавках стоит в 3 раза дешевле — около 349 тенге за килограмм.

Пользователи сети в комментариях выразили своё недоумение и недовольство:

"Когда-то картошка стоила 40 тенге, а теперь копим на неё как на бананы",

"Пока тенге зависит от доллара, всё будет только дорожать, кроме зарплаты",

"Лучше уже курицу есть, чем такую картошку покупать".

Ранее Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области выявил многочисленные случаи необоснованного завышения цен на социально значимые продовольственные товары в Павлодарской области.

Стоит отметить, что на 1 мая 2025 года инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7% в годовом выражении.