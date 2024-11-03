"Молодой Головкин" в жестком поединке завоевал титул чемпиона WBF European

Казахстанский боксер Виктор Темиров (5-0, 4 КО) на вечере профессионального бокса германском Бад-Херсфельде провел титульный бой с никарагуанцем Робином Саморой (21-32, 10 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"На кону в этом поединке стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBF European в первом среднем весе. Бой был рассчитан на десять раундов и продлился всю отведенную дистанцию — он прошел в жестких разменах, из-за чего лица боксеров были залиты кровью. Итогом стала победа Темирова единогласным решением судей", - говорится в сообщении.

Таким образом, Виктор Темиров одержал шестую победу на профи-ринге, а Робин Самора потерпел 33-е поражение в карьере.

Темиров носит прозвище "Мясник", однако немецкие болельщики предпочитают сравнивать его с Геннадием Головкиным в молодые годы, который также начинал свой путь к славе в Германии.