Молодой человек в Алматы спас упавшего в реку мальчика

В Алматы за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни ребенка из воды, уроженец города Кызылорды Әлихан Сәкенұлы Жақсылық награжден медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

"Выражаем благодарность Вам за незамедлительные меры - благодаря вашей решительности удалось предотвратить трагедию и спасти ребенка", - отметил глава ДЧС Нурлан Атыгаев.

По словам 25-летнего спасителя, приехавшего из Кызылорды, 27 октября текущего года около 14:00, в поисках временного жилья он шел по набережной реки Есентай. На пересечении улицы Макатаева он услышал крики о помощи детей, и через несколько секунд к нему подбежал ребенок с просьбой о помощи, чтобы спасти его тонущего друга. Как рассказал Әлихан, ребенок, находясь на каскаде реки Есентай, оступился и упал в воду, его подхватило сильным течением, создав угрозу жизни.

"Немедля перепрыгнув через металлическую ограду, он приступил к спасению утопающего. Несмотря на угрозу гибели, молодой человек бросился в холодную воду и поднял ребенка на поверхность, который на тот момент был уже обессилен из-за сильного потока воды. Непоколебимая решительность и быстрые действия активного гражданина стали примером героизма и человечности", ― отметили в ДЧС Алматы.

К слову, молодой человек в 2020 году окончил университет "Болашақ" Кызылординской области по специальности "Физическая культура и спорт".