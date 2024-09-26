  • 26 Сентября, 21:48
  • BAIGENEWS

Педагога подозревают в интимной связи с несовершеннолетним учеником в Актюбинской области

Сегодня, 20:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: pxhere.com

В соцсетях появилась информация о том, что 24-летняя учительница вступила в интимную связь со старшеклассником в Актюбинской области. Ситуацию прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Ведётся следствие по факту полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщили в ДП региона. 

В полиции уточнили, что и учитель, и ученик всё отрицают.

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