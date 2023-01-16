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  • Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых
avatars.dzeninfra.ru Сегодня, 12:16
431
Сегодня, 12:16
431
Фото: avatars.dzeninfra.ru

Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых

В Алматы с заявлением в полицию обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что подвергся насильственным действиям сексуального характера, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 121 УК РК. С целью раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа. Обстоятельства и место совершения преступления установлены. Подозреваемые были задержаны по "горячим следам". Они водворены в изолятор временного содержания. Задержанные 2001 и 2003 годов рождения. Постоянной работы в Алматы не имеют", - сообщили в Департаменте полиции города. 

О групповом изнасиловании ранее сообщила известная правозащитница Дина Тансари. Она написала в социальных сетях, что инцидент произошел 14 января.

"Молодой человек написал на горячую линию сразу после изнасилования, он еще не успел подать заявление, хотел получить подробную консультацию и поддержку, прийти в себя. (...) Ночью мне пришлось будить начальника ДП Ауэзовского района города Алматы Улана Абилхайыра. Большая благодарность, что ответили и приняли меры. Сейчас идут следственные действия, мы практически не спали этой ночью, всего два часа. Но я рада, что к утру молодой человек имел четкие намерения наказать преступников", - сообщила она.

В полиции также отметили, что в рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза.

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#насилие #Алматы #Дина Тансари #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:16
431
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