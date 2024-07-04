Молодого французского футболиста обвиняют в убийстве

Один из игроков "Ренна" был арестован по подозрению в непреднамеренном убийстве 51-летней женщины во время езды на электросамокате, передаёт BaigeNews со ссылкой на Tribuna.com.

По информации RMC Sport, это произошло во второй половине июня. Известно, что жертва скончалась 24 июня – через несколько дней после инцидента.

Авария произошла на центральном проспекте Ренна. Вместе с 18-летним водителем электросамоката был еще один пассажир, оказавшийся несовершеннолетним. После проведения следственных действий в крови обоих не было обнаружено ни алкоголь, ни наркотиков.

Имя обвиняемого не разглашается. Отмечается, что он разорен и считает, что его карьера теперь завершена.

Сегодня, 4 июля, дело будет передано в прокуратуру.