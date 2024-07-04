Молодого французского футболиста обвиняют в убийстве
Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14Сегодня, 14:14
96Фото: pixabay.com
Один из игроков "Ренна" был арестован по подозрению в непреднамеренном убийстве 51-летней женщины во время езды на электросамокате, передаёт BaigeNews со ссылкой на Tribuna.com.
По информации RMC Sport, это произошло во второй половине июня. Известно, что жертва скончалась 24 июня – через несколько дней после инцидента.
Авария произошла на центральном проспекте Ренна. Вместе с 18-летним водителем электросамоката был еще один пассажир, оказавшийся несовершеннолетним. После проведения следственных действий в крови обоих не было обнаружено ни алкоголь, ни наркотиков.
Имя обвиняемого не разглашается. Отмечается, что он разорен и считает, что его карьера теперь завершена.
Сегодня, 4 июля, дело будет передано в прокуратуру.