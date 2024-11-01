Молодежный чемпионат мира по боксу: семеро казахстанцев пробились в финал
Сегодня, 11:39
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Сегодня, 11:39Сегодня, 11:39
110Фото: НОК РК
Семь представителей молодежной команды Казахстана по боксу будут биться за золотые медали чемпионата мира в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"В финал пробились Бексултан Боранбек (51 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг), Улдана Таубай (66 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).
С "бронзой" завершили ЧМ Диас Берикбай (48 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Расул Асанханов (92 кг), Аслан Елдибайулы (свыше 92 кг), Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Панар Сейтханкызы (свыше 81 кг)", - говорится в сообщении.
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