В области Абай прошла уникальная встреча с молодежью в формате TEDx на тему "Закон и Порядок против коррупции", организованная Департаментом Антикоррупционной службы.

Мероприятие, проведенное на базе Семейского финансово-экономического колледжа имени Байсеитова, собрало студентов, антикоррупционных волонтеров и представителей властей, которые обсудили важность участия молодежи в борьбе с коррупцией.

Спикеры подчеркнули, как молодежь может стать катализатором изменений, продвигая принципы справедливости и законности. В ходе живой дискуссии участники обменялись мнениями о том, как развивать антикоррупционную культуру и как волонтерство может стать важным элементом в этой борьбе. Студенты предложили свои идеи и видение, как создавать общество, где ценятся честность и прозрачность.

Эта встреча стала важным шагом в формировании у молодежи гражданской ответственности и антикоррупционной культуры. TEDx "Закон и Порядок против коррупции" доказал, что открытый диалог с молодыми людьми — это мощный инструмент для построения справедливого и прозрачного общества.